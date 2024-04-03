Сафронов Алексей Андреевич 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Сафронов Андрей Сафронович

Мать: Сафронова Зиновья Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Исаевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сафронов Климонт Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Исаевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сафронов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Исаевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Сафронов) Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Исаевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сафронов Увар Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Исаевна

Смерть
Неизвестно

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