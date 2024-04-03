Сафронов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Исаевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сафронов Климонт Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Исаевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сафронов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Исаевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Сафронов) Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Исаевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Агафья Исаевна
Смерть
Неизвестно