Агафья Исаевна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сафронов Климонт Алексеевич

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сафронов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Сафронов) Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сафронов Увар Алексеев

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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