Агафья Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сафронов Климонт Алексеевич
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сафронов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Сафронов) Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно