Сафронова Зиновья Дементьевна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Зиновья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Андрей Сафронович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Сафронов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сафронов Фетис Андреевич

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сафронов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович

Смерть
1767
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сафронов Назар Андреевич

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович

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