Сафронова Зиновья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Сафронов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сафронов Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович
Смерть
1767
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Сафронович