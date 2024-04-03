Сафронова Акулина Филипповна
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1738
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сафронов Кондратий Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
09.09.1770
Сын: Сафронов Осип (Аким-В Метр. Кн.) (Аким-В Метр. Кн.) Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сафронов Ульян Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сафронов Ефрем Александров
Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сафронова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1785
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии