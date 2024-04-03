Сафронова Акулина Филипповна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Акулина Филипповна

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1738

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Сафронов Киприан (Купреян) Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сафронов Кондратий Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
09.09.1770

Сын: Сафронов Осип (Аким-В Метр. Кн.) (Аким-В Метр. Кн.) Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сафронов Ульян Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сафронов Ефрем Александров

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сафронова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1785
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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