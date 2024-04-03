Сафронов Ефрем Александров 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Ефрем Александров

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1782

Дата смерти

16.05.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Мать: Сафронова Акулина Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сафронов Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сафронов Василий Ефремов

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сафронов Иван Ефремов

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
16.05.1853
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от старости

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