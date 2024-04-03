Сафронов Ефрем Александров
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1782
Дата смерти16.05.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1782
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сафронов Андрей Ефремович
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1823
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
16.05.1853
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от старости