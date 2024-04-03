Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1806
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Долгов Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.09.1832
Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1835
Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно