Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сафронов Ефрем Александров

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгов) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Долгов Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.09.1832

Дочь: Долгова(Долгова) (Долгова) София Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1835

Сын: Долгов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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