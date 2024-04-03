Долгов Артемий Васильевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1829
Дата смерти13.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Долгова) Устинья Артемьевна
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1852
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1854
Дочь: (Долгова) Александра Артемова
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Артемий записан с отчеством Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Долгов Иван Артемьев
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Рождение ребёнка
1866
Рождение ребёнка
22.04.1871
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна
Смерть
13.11.1890
Причина смерти: от простуды