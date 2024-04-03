Долгов Артемий Васильевич 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Артемий Васильевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

13.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Долгов Василий Николаевич

Мать: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Долгова) Устинья Артемьевна

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.01.1852

Сын: Долгов Максим Артемьевич

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1854

Дочь: (Долгова) Александра Артемова

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Артемий записан с отчеством Николаевич
Рождение ребёнка
1858

Сын: Долгов Василий Артемьев

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Долгов Иван Артемьев

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Рождение ребёнка
22.04.1871

Сын: Долгов Семен Артемьев

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Смерть
13.11.1890
Причина смерти: от простуды

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