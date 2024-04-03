Долгов Максим Артемьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения14.01.1852
Дата смерти01.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
15.01.1852
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки помещицы Анны Николаевны Янович крестьяне Яков Назаров Скороходов и крестьянина Меркула Кузьмина Челушкина дочь девица Ирина Меркуловна Челушкина
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
27.01.1875
Дочь: (Долгова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Долгова(Привезенцева) (Привезенцева) Мария Иудина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1877
Дочь: (Долгова) Наталья Максимова
Мать ребёнка: Долгова(Привезенцева) (Привезенцева) Мария Иудина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
01.01.1879
Причина смерти: от горячки