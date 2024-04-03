Долгов Максим Артемьевич 14.01.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Максим Артемьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

14.01.1852

Дата смерти

01.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1852

Отец: Долгов Артемий Васильевич

Мать: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
15.01.1852
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки помещицы Анны Николаевны Янович крестьяне Яков Назаров Скороходов и крестьянина Меркула Кузьмина Челушкина дочь девица Ирина Меркуловна Челушкина
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Долгова(Привезенцева) (Привезенцева) Мария Иудина

Рождение ребёнка
27.01.1875

Дочь: (Долгова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Долгова(Привезенцева) (Привезенцева) Мария Иудина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1877

Дочь: (Долгова) Наталья Максимова

Мать ребёнка: Долгова(Привезенцева) (Привезенцева) Мария Иудина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
01.01.1879
Причина смерти: от горячки

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