Долгов Иван Артемьев 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Иван Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Долгов Артемий Васильевич

Мать: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Бракосочетание
20.11.1882

Жена: Долгова Евдокия Иванова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Долгов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: (Долгова) Близнец Елена Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: (Долгова) Близнец Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Долгов Петр Иванов

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
29.01.1894

Дочь: (Долгова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Долгова) Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Долгов Иван Иванов

Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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