Долгов Иван Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
20.11.1882
Жена: Долгова Евдокия Иванова
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Долгов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: (Долгова) Близнец Елена Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: (Долгова) Близнец Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Долгов Петр Иванов
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1894
Дочь: (Долгова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Долгова) Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Долгов Иван Иванов
Мать ребёнка: Долгова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно