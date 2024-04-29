Долгова Евдокия Иванова
Место рождениявыселки Зеленый колодец
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Иван Осипович
Мать: не указана
выселки Зеленый колодец
Бракосочетание
20.11.1882
Муж: Долгов Иван Артемьев
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Долгов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: (Долгова) Близнец Елена Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
10.07.1890
Дочь: (Долгова) Близнец Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Долгов Петр Иванов
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
29.01.1894
Дочь: (Долгова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Долгова) Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Долгов Иван Иванов
Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев
Смерть
Неизвестно