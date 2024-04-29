Долгова Евдокия Иванова 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Евдокия Иванова

Место рождения

выселки Зеленый колодец

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Иван Осипович

Мать: не указана

выселки Зеленый колодец
Бракосочетание
20.11.1882

Муж: Долгов Иван Артемьев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Долгов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: (Долгова) Близнец Елена Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
10.07.1890

Дочь: (Долгова) Близнец Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Долгов Петр Иванов

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
29.01.1894

Дочь: (Долгова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Долгова) Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Долгов Иван Иванов

Отец ребёнка: Долгов Иван Артемьев

Смерть
Неизвестно

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