Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Долгов Артемий Васильевич

Мать: Долгова(Долгова) (Долгова) Мария Фаддеевна

Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Селявин Дмитрий Захаров

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Селявин Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров

Рождение ребёнка
12.07.1889

Сын: Селявин Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров

Рождение ребёнка
29.10.1891

Сын: Селявин Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: (Селявина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров

Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Селявин Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров

Рождение ребёнка
1902

Сын: Селявин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров

Смерть
Неизвестно

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