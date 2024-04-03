Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
09.11.1886
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.09.1887
Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
12.07.1889
Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
29.10.1891
Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: (Селявина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
08.02.1896
Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
1902
Сын: Селявин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Селявин Дмитрий Захаров
Смерть
Неизвестно