Селявин Кузьма Дмитриев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1891
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.10.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 20об.-21
Смерть
Неизвестно