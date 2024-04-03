Селявин Кузьма Дмитриев 29.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Кузьма Дмитриев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1891

Отец: Селявин Дмитрий Захаров

Мать: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.10.1913

Жена: Селявина(Дронова) (Дронова) Близнец София Дмитриева

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 20об.-21
Смерть
Неизвестно

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