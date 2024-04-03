Селявин Дмитрий Захаров 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Дмитрий Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Селявин Захар Афанасьев

Мать: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Селявин Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Рождение ребёнка
12.07.1889

Сын: Селявин Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Рождение ребёнка
29.10.1891

Сын: Селявин Кузьма Дмитриев

Мать ребёнка: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: (Селявина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Селявин Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Селявин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Селявина(Долгова) (Долгова) Дарья Артемовна

Смерть
Неизвестно

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