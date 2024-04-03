Селявин Захар Афанасьев 29.08.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Захар Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1845

Дата смерти

14.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1845

Отец: Селявин Афанасий Федотов

Мать: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Селявин Дмитрий Захаров

Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Рождение ребёнка
30.01.1871

Сын: Селявин Семен Захаров

Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Рождение ребёнка
26.02.1873

Сын: Селявин Герасим Захаров

Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
22.09.1876

Сын: Селявин Иван Захаров

Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
14.01.1882
Причина смерти: от катара
Рождение ребёнка
19.08.1882

Дочь: (Селявина) Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова

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