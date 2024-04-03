Селявин Захар Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1845
Дата смерти14.01.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова
Рождение ребёнка
30.01.1871
Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова
Рождение ребёнка
26.02.1873
Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
22.09.1876
Сын: Селявин Иван Захаров
Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
14.01.1882
Причина смерти: от катара
Рождение ребёнка
19.08.1882
Дочь: (Селявина) Наталья Захаровна
Мать ребёнка: Селявина(Хренова) (Хренова) Ульяна Леонова