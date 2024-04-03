Селявин Афанасий Федотов
Место рожденияЖуравлевка Раненбургского уезда
Дата рождения1821
Дата смерти02.05.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1843
Дочь: (Селявина) Фекла Афанасьева
Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
29.08.1845
Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
03.08.1850
Дочь: (Селявина) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
12.10.1851
Рождение ребёнка
24.01.1854
Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Селявина) Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Смерть
02.05.1890
Причина смерти: скоропостижно