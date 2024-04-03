Селявин Афанасий Федотов 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Афанасий Федотов

Место рождения

Журавлевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Селявин Федот Егоров

Мать: Селявина(Дронова) (Дронова) Варвара Аристарховна

Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
12.09.1843

Дочь: (Селявина) Фекла Афанасьева

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
29.08.1845

Сын: Селявин Захар Афанасьев

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Селявина) Соломонида Афанасьевна

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
03.08.1850

Дочь: (Селявина) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
12.10.1851

Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
24.01.1854

Сын: Селявин Игнат Афанасьев

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Селявина) Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Смерть
02.05.1890
Причина смерти: скоропостижно

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