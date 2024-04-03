Селявин Игнат Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1854
Бракосочетание
14.04.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.08.1876
Сын: Селявин Иван Игнатов
Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
31.01.1880
Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова
Рождение ребёнка
01.01.1884
Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова
Рождение ребёнка
04.09.1892
Смерть
Неизвестно