Селявин Игнат Афанасьев 24.01.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Игнат Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1854

Отец: Селявин Афанасий Федотов

Мать: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Бракосочетание
14.04.1874

Жена: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.08.1876

Сын: Селявин Иван Игнатов

Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
31.01.1880

Сын: Селявин Семен Игнатов

Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Селявин Павел Игнатов

Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Селявин Василий Игнатов

Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: (Селявина) Елизавета Игнатова

Мать ребёнка: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Смерть
Неизвестно

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