Селявин Семен Игнатов 31.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Семен Игнатов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

31.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1880

Отец: Селявин Игнат Афанасьев

Мать: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Селявина) Мария Семенова

Мать ребёнка: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Селявин Петр Семенович

Мать ребёнка: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Селявина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна

Смерть
Неизвестно

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