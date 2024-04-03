Селявин Семен Игнатов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения31.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1880
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Селявина) Мария Семенова
Мать ребёнка: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Селявина) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Селявина Ххх Пелагея Ефремовна
Смерть
Неизвестно