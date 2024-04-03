Селявина Ххх Пелагея Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Селявина) Мария Семенова
Отец ребёнка: Селявин Семен Игнатов
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Селявин Семен Игнатов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Селявина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Селявин Семен Игнатов
Смерть
Неизвестно