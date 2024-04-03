Селявина Ххх Пелагея Ефремовна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Ххх Пелагея Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Семен Игнатов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Селявина) Мария Семенова

Отец ребёнка: Селявин Семен Игнатов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Селявин Петр Семенович

Отец ребёнка: Селявин Семен Игнатов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Селявина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Селявин Семен Игнатов

Смерть
Неизвестно

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