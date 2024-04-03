Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова
Место рождениядер. Аннино Озерки тож.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Гаврильчев Мирон Макаров
Мать: ?
дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
14.04.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.08.1876
Сын: Селявин Иван Игнатов
Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
31.01.1880
Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев
Рождение ребёнка
01.01.1884
Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: (Селявина) Елизавета Игнатова
Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев
Смерть
Неизвестно