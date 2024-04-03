Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Место рождения

дер. Аннино Озерки тож.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Гаврильчев Мирон Макаров

Мать: ?

дер. Аннино Озерки тож.
Бракосочетание
14.04.1874

Муж: Селявин Игнат Афанасьев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.08.1876

Сын: Селявин Иван Игнатов

Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
31.01.1880

Сын: Селявин Семен Игнатов

Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Селявин Павел Игнатов

Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Селявин Василий Игнатов

Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: (Селявина) Елизавета Игнатова

Отец ребёнка: Селявин Игнат Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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