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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова
Отец ребёнка: Гаврильчев Мирон Макаров
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Минаева(Гаврильчева) (Гаврильчева) Анна Мироновна
Отец ребёнка: Гаврильчев Мирон Макаров
Рождение ребёнка
1867
Сын: Гаврильчев Василий Миронов
Отец ребёнка: Гаврильчев Мирон Макаров