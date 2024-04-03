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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Селявина(Гаврильчева) (Гаврильчева) Федосья Миронова

Отец ребёнка: Гаврильчев Мирон Макаров

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Минаева(Гаврильчева) (Гаврильчева) Анна Мироновна

Отец ребёнка: Гаврильчев Мирон Макаров

Рождение ребёнка
1867

Сын: Гаврильчев Василий Миронов

Отец ребёнка: Гаврильчев Мирон Макаров

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