Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

14.10.1887

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Челенков Яков Гаврилович

Мать: Челенкова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
12.09.1843

Дочь: (Селявина) Фекла Афанасьева

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
29.08.1845

Сын: Селявин Захар Афанасьев

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Селявина) Соломонида Афанасьевна

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
03.08.1850

Дочь: (Селявина) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
12.10.1851

Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
24.01.1854

Сын: Селявин Игнат Афанасьев

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Селявина) Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов

Смерть
14.10.1887
Причина смерти: от ревматизма

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