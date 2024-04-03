Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти14.10.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Челенков Яков Гаврилович
Мать: Челенкова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1843
Дочь: (Селявина) Фекла Афанасьева
Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
29.08.1845
Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Селявина) Соломонида Афанасьевна
Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
03.08.1850
Дочь: (Селявина) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
12.10.1851
Рождение ребёнка
24.01.1854
Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Селявина) Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Селявин Афанасий Федотов
Смерть
14.10.1887
Причина смерти: от ревматизма