Челенков Яков Гаврилович 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Яков Гаврилович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Челенков Гавриил Самойлович

Мать: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова Марина

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Челенкова) Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Челенкова Марина

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Челенкова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Челенкова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816

Сын: Челенков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1817

Сын: Челенков Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Челенкова) Аксинья 1-Я Яковлева

Мать ребёнка: Челенкова Марина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Челенкова Марина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Челенкова) Федора Яковлева

Мать ребёнка: Челенкова Марина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева

Мать ребёнка: Челенкова Марина

Смерть
Неизвестно

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