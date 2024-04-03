Челенков Яков Гаврилович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1790
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челенкова Марина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Челенкова) Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Челенкова Марина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Челенкова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонова(Челенкова) (Челенкова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Челенкова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816
Сын: Челенков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Челенкова) Аксинья 1-Я Яковлева
Мать ребёнка: Челенкова Марина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Селявина(Челенкова) (Челенкова) Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Челенкова Марина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Челенкова) Федора Яковлева
Мать ребёнка: Челенкова Марина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Аксинья 2Я Яковлева
Мать ребёнка: Челенкова Марина
Смерть
Неизвестно