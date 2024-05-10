Челенкова Мария Потаповна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Мария Потаповна

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Гавриил Самойлович

Рождение ребёнка
08.09.1776

Сын: Челенков Кузьма Гаврилович

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777

Сын: Челенков Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1778

Дочь: (Челенкова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Челенкова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Челенкова) Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Челенков Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1797

Сын: Челенков Ананий Гаврилов

Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Смерть
Неизвестно

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