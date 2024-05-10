Челенкова Мария Потаповна
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1776
Сын: Челенков Кузьма Гаврилович
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Сын: Челенков Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1778
Дочь: (Челенкова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Челенкова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Челенкова) Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Челенков Гавриил Самойлович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Смерть
Неизвестно