Челенков Ананий Гаврилов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Дата рождения1797
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Челенкова) Пелагея Ананьевна
Мать ребёнка: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Челенкова) Марфа Ананьевна
Мать ребёнка: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии