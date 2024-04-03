Челенков Ананий Гаврилов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Ананий Гаврилов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797

Дата рождения

1797

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Челенков Гавриил Самойлович

Мать: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Челенкова) Пелагея Ананьевна

Мать ребёнка: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Челенков Агап Ананьевич

Мать ребёнка: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Челенкова) Марфа Ананьевна

Мать ребёнка: Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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