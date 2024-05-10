Челенков Гавриил Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1776
Сын: Челенков Кузьма Гаврилович
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Сын: Челенков Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1778
Дочь: (Челенкова) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Челенкова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Челенкова) Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Смерть
1819
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии