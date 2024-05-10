Челенков Гавриил Самойлович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Гавриил Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Самойла Трифонович Челенков

Мать: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова Мария Потаповна

Рождение ребёнка
08.09.1776

Сын: Челенков Кузьма Гаврилович

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777

Сын: Челенков Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.03.1778

Дочь: (Челенкова) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Челенкова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Челенкова) Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Челенков Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1797

Сын: Челенков Ананий Гаврилов

Мать ребёнка: Челенкова Мария Потаповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 1797
Смерть
1819
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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