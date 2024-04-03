Самойла Трифонович Челенков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Челенков Трифон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Рождение ребёнка
1755
Рождение ребёнка
1756
Рождение ребёнка
1757
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Челенкова) Меланья?
Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична
Рождение ребёнка
1767
Сын: Челенков Рекрут Федор Самойлович
Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1775
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
1786
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии