Самойла Трифонович Челенков 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойла Трифонович Челенков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Челенков Трифон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1752

Сын: Челенков Степан Самойлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1755

Сын: Челенков Гавриил Самойлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Челенкова) Евдокия Самойловна

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1757

Сын: Челенков Рекрут Игнат Самойлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1761

Сын: Челенков Иван Самойлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Челенкова) Меланья?

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Рождение ребёнка
1767

Сын: Челенков Рекрут Федор Самойлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1775

Сын: Челенков Василий Самойлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
1786
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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