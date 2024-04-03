Челенков Степан Самойлович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Степан Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Самойла Трифонович Челенков

Мать: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна

Бракосочетание
08.11.1769

Жена: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна

Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Иоанн Филиппов
Рождение ребёнка
1775

Сын: Челенков Назар Степанович

Мать ребёнка: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Челенкова) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Челенков Семен Степанович

Мать ребёнка: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна

Смерть
Неизвестно

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