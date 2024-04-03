Челенков Степан Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1769
Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Иоанн Филиппов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Челенков Назар Степанович
Мать ребёнка: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Челенкова) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Челенков Семен Степанович
Мать ребёнка: Челенкова(Долгова) (Долгова) Меланья Акинфеевна
Смерть
Неизвестно