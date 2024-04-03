Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1733

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Челышкин Никита Федотович

Мать: Челышкин Татьяна Акимовна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойла Трифонович Челенков

Рождение ребёнка
1752

Сын: Челенков Степан Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Рождение ребёнка
1755

Сын: Челенков Гавриил Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Челенкова) Евдокия Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Рождение ребёнка
1757

Сын: Челенков Рекрут Игнат Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Рождение ребёнка
1761

Сын: Челенков Иван Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Челенкова) Меланья?

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Рождение ребёнка
1767

Сын: Челенков Рекрут Федор Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1775

Сын: Челенков Василий Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
1787
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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