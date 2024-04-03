Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1733
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Челенков Степан Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Рождение ребёнка
1755
Сын: Челенков Гавриил Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Челенкова) Евдокия Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Рождение ребёнка
1757
Сын: Челенков Рекрут Игнат Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Челенкова) Меланья?
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Рождение ребёнка
1767
Сын: Челенков Рекрут Федор Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1775
Сын: Челенков Василий Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Трифонович Челенков
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
1787
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии