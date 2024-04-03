Челышкин Никита Федотович 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Никита Федотович

Место рождения

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1704

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Челышкин Федот Потапович

Мать: Челышкина Наталья Григорьевна

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1722

Сын: Челышкин Конон Никитич

Мать ребёнка: Челышкин Татьяна Акимовна

село Подлубное Есенецкого стана Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1726

Сын: Челышкин Петр Никитич

Мать ребёнка: Челышкин Татьяна Акимовна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Челышкин Татьяна Акимовна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
1748

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