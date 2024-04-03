Челышкин Никита Федотович
Место рожденияДеревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1704
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1704
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Челышкин Татьяна Акимовна
село Подлубное Есенецкого стана Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Челышкин Татьяна Акимовна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Челышкин Татьяна Акимовна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
1748