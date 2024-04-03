Челышкин Федот Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Челышкин Потап Анисимович
Мать: Челышкин ?
Рождение ребёнка
1704
Сын: Челышкин Никита Федотович
Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1710
Сын: Челышкин Леонтий Федотович
Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно