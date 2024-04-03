Челышкин Федот Потапович 1667 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Федот Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Челышкин Потап Анисимович

Мать: Челышкин ?

Рождение ребёнка
1704

Сын: Челышкин Никита Федотович

Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1708

Сын: Челышкин Макар Федотович

Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1710

Сын: Челышкин Леонтий Федотович

Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1719

Сын: Челышкин Иван Федотович

Мать ребёнка: Челышкина Наталья Григорьевна

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно

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