Челышкин Иван Федотович
Место рожденияДеревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1736
Сын: Челышкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Челышкина Анна Симонова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Челышкина Анна Симонова
Смерть
Неизвестно