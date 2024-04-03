Челышкин Иван Федотович 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Иван Федотович

Место рождения

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Челышкин Федот Потапович

Мать: Челышкина Наталья Григорьевна

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1736

Сын: Челышкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Челышкина Анна Симонова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1743

Сын: Челышкин Максим Иванович

Мать ребёнка: Челышкина Анна Симонова

Смерть
Неизвестно

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