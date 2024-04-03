Челышкин Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Челышкин Иван Федотович
Мать: Челышкина Анна Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Челышкина) Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Челышкина) Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Сын: Челышкин Мирон Максимович
Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1780
Сын: Челышкин Семен Максимович
Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно