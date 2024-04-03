Челышкин Максим Иванович 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Челышкин Иван Федотович

Мать: Челышкина Анна Симонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Челышкина) Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Челышкина) Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777

Сын: Челышкин Мирон Максимович

Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1780

Сын: Челышкин Семен Максимович

Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787

Сын: Челышкин Ефим Максимович

Мать ребёнка: Челышкина Анисья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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