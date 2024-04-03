Челышкина Анна Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Симон Петрович
Мать: Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Челышкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Челышкин Иван Федотович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Челышкин Иван Федотович
Смерть
Неизвестно