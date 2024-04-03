Челышкина Анна Симонова 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Анна Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Симон Петрович

Мать: Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Челышкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Челышкин Иван Федотович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1743

Сын: Челышкин Максим Иванович

Отец ребёнка: Челышкин Иван Федотович

Смерть
Неизвестно

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