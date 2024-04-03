Челышкина Анисья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Челышкина) Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Челышкин Максим Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Челышкина) Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Челышкин Максим Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Сын: Челышкин Мирон Максимович
Отец ребёнка: Челышкин Максим Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1780
Сын: Челышкин Семен Максимович
Отец ребёнка: Челышкин Максим Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Челышкин Максим Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно