Челышкина Наталья Григорьевна 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Челышкин Никита Федотович

Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1708

Сын: Челышкин Макар Федотович

Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1710

Сын: Челышкин Леонтий Федотович

Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1719

Сын: Челышкин Иван Федотович

Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович

Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно

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