Челышкина Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Челышкин Никита Федотович
Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1710
Сын: Челышкин Леонтий Федотович
Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Челышкин Федот Потапович
Деревня Подлубная Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно