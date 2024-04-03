Челышкин Татьяна Акимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Татьяна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Челышкин Конон Никитич

Отец ребёнка: Челышкин Никита Федотович

село Подлубное Есенецкого стана Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1726

Сын: Челышкин Петр Никитич

Отец ребёнка: Челышкин Никита Федотович

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична

Отец ребёнка: Челышкин Никита Федотович

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно

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