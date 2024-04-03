Челышкин Татьяна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Челышкин Никита Федотович
село Подлубное Есенецкого стана Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Челышкин Никита Федотович
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Челенкова(Челышкина) (Челышкина) Аграфена Никитична
Отец ребёнка: Челышкин Никита Федотович
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Смерть
Неизвестно