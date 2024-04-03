Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Челенкова) Пелагея Ананьевна
Отец ребёнка: Челенков Ананий Гаврилов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Челенков Ананий Гаврилов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Челенкова) Марфа Ананьевна
Отец ребёнка: Челенков Ананий Гаврилов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно