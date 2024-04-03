Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?) 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова Марфа Николаева (Ефимова?)

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Ананий Гаврилов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Челенкова) Пелагея Ананьевна

Отец ребёнка: Челенков Ананий Гаврилов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1826

Сын: Челенков Агап Ананьевич

Отец ребёнка: Челенков Ананий Гаврилов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Челенкова) Марфа Ананьевна

Отец ребёнка: Челенков Ананий Гаврилов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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