Челенков Григорий Яковлевич 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Григорий Яковлевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1816

Дата смерти

21.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Челенков Яков Гаврилович

Мать: Челенкова Марина

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенков Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова Ххх Мария Андреевна

Рождение ребёнка
04.11.1845

Сын: Челенков Михаил 1Й Григорьевич

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Сын: Челенков Самсон Григорьевич

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1850

Сын: Челенков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1851

Сын: Челенков Михаил 2Й Григорьевич

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: (Челенкова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.05.1856

Дочь: (Челенкова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Челенков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
21.12.1889
Причина смерти: от старости

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