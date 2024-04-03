Челенков Григорий Яковлевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1816
Дата смерти21.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1816
Отец: Челенков Яков Гаврилович
Мать: Челенкова Марина
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челенков Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1845
Сын: Челенков Михаил 1Й Григорьевич
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Сын: Челенков Самсон Григорьевич
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1850
Сын: Челенков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1851
Сын: Челенков Михаил 2Й Григорьевич
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: (Челенкова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.05.1856
Дочь: (Челенкова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Челенков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Челенкова Ххх Мария Андреевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
21.12.1889
Причина смерти: от старости