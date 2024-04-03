Челенков Михаил 1Й Григорьевич 04.11.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Михаил 1Й Григорьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

04.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1845

Отец: Челенков Григорий Яковлевич

Мать: Челенкова Ххх Мария Андреевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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