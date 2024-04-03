Челенков Михаил 1Й Григорьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения04.11.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1845
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно