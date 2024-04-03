Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Челенков Михаил 1Й Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.07.1886
Сын: Скороходов Прокопий Андреев
Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
13.08.1888
Дочь: (Скороходова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
23.10.1893
Рождение ребёнка
09.12.1898
Дочь: Семенова(Скороходова) (Скороходова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
27.02.1905
Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов
Смерть
Неизвестно