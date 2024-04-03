Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Челенков Михаил 1Й Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1883

Муж: Скороходов Андрей Степанов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Скороходов Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
13.08.1888

Дочь: (Скороходова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
09.12.1898

Дочь: Семенова(Скороходова) (Скороходова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Скороходов Иван Андреев

Отец ребёнка: Скороходов Андрей Степанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.