Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова Ххх) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова Ххх) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
04.11.1931
Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич
Смерть
Неизвестно