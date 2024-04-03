Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна 23.10.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1893

Отец: Скороходов Андрей Степанов

Мать: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова Ххх) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова Ххх) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Макаров Егор Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
04.11.1931

Сын: Макаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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