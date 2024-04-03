Макаров Василий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1894
Дата смерти11.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
04.11.1931
Смерть
11.10.1960
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.