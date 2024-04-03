Макаров Василий Терентьевич 05.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Василий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1894

Дата смерти

11.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894

Отец: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Мать: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова Ххх) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова Ххх) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Макаров Егор Васильевич

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
04.11.1931

Сын: Макаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Андреевна

Смерть
11.10.1960
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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