Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияс. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Дата рождения09.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
09.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1894
Сын: Макаров Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Рождение ребёнка
04.01.1896
Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Макарова) Мария Терентьева
Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Рождение ребёнка
23.04.1907
Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)
Смерть
Неизвестно