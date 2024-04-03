Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна 09.02.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда

Дата рождения

09.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872

Отец: Зуйков Дмитрий Федотов

Мать: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
09.?.1892

Муж: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Макаров Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Макаров Иван Терентьев

Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1899

Сын: Макаров Михаил Терентьев

Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Макарова) Мария Терентьева

Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Рождение ребёнка
23.04.1907

Сын: Макаров Егор Терентьевич

Отец ребёнка: Макаров Терентий Луппов (Лукьянов)

Смерть
Неизвестно

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