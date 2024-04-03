Зуйков Дмитрий Федотов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйков Дмитрий Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зуйков Федот Исаев

Мать: Зуйкова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуйков Ефрем Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зуйков Кузьма Дмитриев

Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зуйков Илья Дмитриев

Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Зуйков Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.02.1872

Дочь: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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