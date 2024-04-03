Зуйков Дмитрий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Зуйков Федот Исаев
Мать: Зуйкова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1856
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.02.1872
Дочь: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно