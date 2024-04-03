Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти17.06.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Федосеев Ермил
Мать: Федосеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Зуйков Илья Дмитриев
Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.02.1872
Дочь: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
17.06.1879
Причина смерти: от поноса