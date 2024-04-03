Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

17.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Федосеев Ермил

Мать: Федосеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуйков Ефрем Дмитриевич

Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуйков Дмитрий Федотов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зуйков Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зуйков Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Зуйков Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.02.1872

Дочь: Макарова(Зуйкова) (Зуйкова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зуйков Дмитрий Федотов

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Смерть
17.06.1879
Причина смерти: от поноса

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