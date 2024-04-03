Федосеева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова

Отец ребёнка: Федосеев Ермил

Рождение ребёнка
1832

Сын: Федосеев Фрол Ермилов

Отец ребёнка: Федосеев Ермил

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федосеев Архип Ермилов

Отец ребёнка: Федосеев Ермил

дер. Аннино Озерки тож.
Смерть
Неизвестно

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