Федосеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Зуйкова(Федосеева) (Федосеева) Аграфена (Агриппина) Ермилова
Отец ребёнка: Федосеев Ермил
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Федосеев Ермил
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Федосеев Ермил
дер. Аннино Озерки тож.
Смерть
Неизвестно