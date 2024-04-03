Федосеев Фрол Ермилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Федосеев Ермил
Мать: Федосеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минаева(Федосеева) (Федосеева) Ирина Фроловна
Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична
Рождение ребёнка
07.08.1855
Дочь: (Федосеева) Васса Фроловна
Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична
дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична
дер. Аннино(Озерки тож)
Смерть
Неизвестно