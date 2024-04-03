Федосеев Фрол Ермилов 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеев Фрол Ермилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Федосеев Ермил

Мать: Федосеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минаева(Федосеева) (Федосеева) Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична

Рождение ребёнка
07.08.1855

Дочь: (Федосеева) Васса Фроловна

Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Федосеев Василий Фролов

Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична

дер. Аннино Озерки тож.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Федосеев Михаил Фролов

Мать ребёнка: Федосеева Матрона Никитична

дер. Аннино(Озерки тож)
Смерть
Неизвестно

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