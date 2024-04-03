Зуйков Федот Исаев 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйков Федот Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

21.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Зуйков Исайя Иванов

Мать: Зуйкова Домна Калинина

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зуйков Антон Федотович

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Зуйкова) Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Зуйков Дмитрий Федотов

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Зуйков Абрам Федотович

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зуйков Семен Федотов

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зуйков Митрофан Федотов

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Зуйкова) Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья

Смерть
21.03.1870
Причина смерти: от удушья

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