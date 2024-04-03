Зуйков Федот Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти21.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Зуйков Исайя Иванов
Мать: Зуйкова Домна Калинина
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Зуйкова) Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зуйков Семен Федотов
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Зуйкова) Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Зуйкова Аксинья
Смерть
21.03.1870
Причина смерти: от удушья