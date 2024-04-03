Зуйков Антон Федотович
Место рожденияс. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Дата рождения1822
Дата смерти26.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Зуйков Федот Исаев
Мать: Зуйкова Аксинья
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Зуйкова) Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Мария
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Зуйкова) Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Мария
Рождение ребёнка
1859
Сын: Зуйков Антон Антонов
Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Зуйков) Аксинья Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Зуйкова) Анисья Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1872
Сын: Зуйков Иван Антонов
Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1874
Дочь: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна
с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
воспреемники: псаломщик Малоснежетковской Николаевской церкви Иван Игнатов Ракитин и крестьянка деревни Андреевка Наталья Ианнуариева Семина
Смерть
26.04.1900
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Малый Снежеток