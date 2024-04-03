Зуйков Антон Федотович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйков Антон Федотович

Место рождения

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда

Дата рождения

1822

Дата смерти

26.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зуйков Федот Исаев

Мать: Зуйкова Аксинья

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Зуйкова) Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Мария

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Зуйкова) Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Мария

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зуйков Антон Антонов

Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Зуйков) Аксинья Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Зуйкова) Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1872

Сын: Зуйков Иван Антонов

Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1874

Дочь: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Дарья Ивановна

с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
воспреемники: псаломщик Малоснежетковской Николаевской церкви Иван Игнатов Ракитин и крестьянка деревни Андреевка Наталья Ианнуариева Семина
Смерть
26.04.1900
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
кладбище с.Малый Снежеток

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