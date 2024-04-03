Зуйков Антон Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Зуйков Антон Федотович
Мать: Зуйкова Дарья Ивановна
Дочь: (Зуйкова) Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) София Антонова
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) Христина Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) Наталья Антонова
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) Неонила Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) Гликерия Антонова
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова
Дочь: (Зуйкова) Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова