Зуйков Антон Антонов 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуйков Антон Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Зуйков Антон Федотович

Мать: Зуйкова Дарья Ивановна

Бракосочетание
07.01.1880

Жена: Зуйкова Гликерия Пименова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.11.1882

Дочь: (Зуйкова) Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
26.09.1884

Дочь: (Зуйкова) Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
20.05.1889

Дочь: (Зуйкова) София Антонова

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
03.05.1890

Сын: Зуйков Тимофей Антонов

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: (Зуйкова) Христина Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: (Зуйкова) Наталья Антонова

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
26.03.1896

Сын: Зуйков Гавриил Антонов

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
26.10.1897

Дочь: (Зуйкова) Неонила Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: (Зуйкова) Гликерия Антонова

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

село Мал.Снежеток (Мещера)
Рождение ребёнка
07.12.1900

Дочь: (Зуйкова) Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Зуйкова Гликерия Пименова

Смерть
Неизвестно

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